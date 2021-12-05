Заслуженный пилот озвучил возможные причины обледенения лайнера S7

Пилоты S7 своевременно не заметили, что самолет попал в зону интенсивного обледенения, отчего и начали отказывать приборы и произошло обледенение лайнера. Такое мнение высказал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов в субботу, 4 декабря.

Смирнов внимательно прослушал запись переговоров пилота с диспетчерами и сделал на ее основе несколько выводов.

«Самолет попал в зону интенсивного обледенения. В результате чего начали отказывать приборы, которые показывают скорость, и экипаж это своевременно не заметил и заметил только тогда, когда самолет уже несколько раз свалился в штопор. Как говорит расшифровка тех материалов, которые появились в доступе свободном. После всевозможных манипуляций всё-таки удалось самолет выправить, и командир корабля принял решение произвести посадку в Иркутске, который лежит как раз при полете до Новосибирска, на этой трассе с Богдана. У нас возникает много вопросов», — сказал он.

Специалист отметил, что не понимает, почему самолет не посадили в Якутске.

«Потому что Якутск рядом с Магаданом, там великолепная взлетно-посадочная полоса, прекрасная погода была, и он мог бы произвести посадку там со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это рядом, меньше лететь с этими неисправностями, но он принял решение лететь в Иркутск», — задался вопросом эксперт.

Заслуженный летчик также обратил внимание на жидкость, которой обливают самолет перед вылетом, чтобы он не покрывался льдом. По его словам, нужно проверить состав и консистенцию использовавшейся жидкости на соответствие нормам. Если же с самой жидкостью всё было в порядке, тогда ее могли неправильно нанести: халатно, не полностью очистив самолет от снега и грязи. Редко, но бывают всё-таки такие случаи, когда самолеты осознанно обливают не полностью, потому что эта жидкость очень дорого стоит, и некоторые авиакомпании пытаются таким образом сэкономить. К тому же один из членов экипажа обязательно должен потом визуально оценить, как самолет облили-очистили, так что это вдвойне маловероятно.

Летчик также удивился, почему экипаж подал сигнал бедствия так поздно, когда самолет уже начал падать, и задался вопросом, проходили ли они тренировки на специальном тренажере.

По его словам, инцидент был очень серьезным, и катастрофа не произошла только чудом: «Штопор — это 99,9% конец <...> судя по расшифровке, самолет дважды падал в штопор, выходил из штопора. Это говорит о хорошем качестве самолета и его крыла».

Как сказал Смирнов, полная картина произошедшего станет ясна, когда ведущая расследование комиссия изучит все имеющиеся данные, включая черные ящики.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».