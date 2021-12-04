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Росавиация инициирует протест в связи с полетами самолетов НАТО над Черным морем

Росавиация инициирует протест в связи с полетами самолетов НАТО над Черным морем

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Росавиация приняла решении направить протест по дипломатическим каналам в связи с участившимися случаями пролетов военных самолетов Североатлантического альянса (НАТО) без радиосвязи в районе Черного моря. Об этом сообщила в Росавиации в субботу, 4 декабря.

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Последний такой случай произошел утром 3 декабря. Над открытыми водами Черного моря самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 тыс. до высоты 9,2 тыс. м, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут обслуживания воздушного движения. На неоднократные запросы экипаж самолета-разведчика не отвечал.

В этот период через этот же район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: авиакомпании «Аэрофлот» (следовал в аэропорт Шереметьево) и мальтийский самолет, следовавший из Сочи. Маршруты движения гражданских судов пришлось оперативно изменить в связи с происходившей ситуацией.

20 октября два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, два из которых — стратегические бомбардировщики США B-1B.

Как уточнили в Национальном центре управления обороной, российские радары засекли над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России. После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО.

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