«Аэрофлот» подтвердил смену направления лайнера из Тель-Авива по указанию диспетчера

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о смене эшелона гражданского лайнера, летевшего из Тель-Авива в Москву, по указанию диспетчера, так как его траекторию пересекало другое воздушное судно, о чем сообщили «Известиям» в пресс-службе.

«3 декабря экипаж самолета «Аэрофлота» А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона с 33 тыс. футов на эшелон 31 тыс. футов. Указание поступило от диспетчера УВД (управления воздушным движением — Ред.) и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — уточнили в авиакомпании.

В «Аэрофлоте» добавили: на борту самолета находились 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал другое воздушное судно визуально.

Ранее, 4 декабря, источник «Интерфакса» сообщил, что гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Экипаж рассказал о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 м.