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Путин назвал созидательной предложенную «Единой Россией» повестку

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«Единая Россия» предложила гражданам созидательную и объединяющую повестку. Об этом в ходе съезда партии 4 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов, в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях и идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов», — сказал глава государства.

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По словам Путина, важно, что каждый пункт программы партии «обдуман, просчитан с точки зрения реализации, исполнения в определенные, конкретные сроки».

Кроме того, российский лидер положительно оценил решение «ЕР» ежегодно отчитываться перед населением страны. По его словам, после выборов партия приступила к выполнению поставленных целей.

Ранее, 30 ноября, Герой РФ, сенатор Александр Карелин заявил, что «Единая Россия» отличается тем, что берет на себя сложные задачи, именно поэтому партия и получает доверие избирателей. По его словам, задача «Единой России» — искать пути и «делать так, чтобы страна становилась сильнее».

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В его ходе будет проведена ротация руководящих органов партии.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

В 2021 году на выборах в Госдуму «ЕР» одержала победу, набрав 49,82% голосов. Выборы в ГД впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

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