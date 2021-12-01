Сенатор Карелин рассказал о причинах доверия к «Единой России»

«Единая Россия» отличается тем, что берет на себя сложные задачи, именно поэтому партия и получает доверие избирателей. Такое мнение в среду, 1 декабря, высказал Герой РФ, сенатор Александр Карелин.

По его словам, сначала в партии задумываются об интересах государства, а только потом о том, как это отразится на самой политической силе.

«По совокупности этих причин нам достается удивительный трофей — доверие наших избирателей. Который оборачивается высокими требованиями и обязательствами. И мы берем на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов, а руководствуясь только тем, что это решение делает страну более сильной», — сказал сенатор, слова которого приводит пресс-служба «Единой России».

Также Карелин отметил, что к членам партии сейчас предъявляются повышенные требования.

«Речь не только о комиссии по этике и условиях декларирования, которые мы определяем для каждого соискателя на предварительном голосовании. <…> И то, что мы смело пригласили к сотрудничеству такое количество добровольцев, молодых людей характеризует нас как объединение, которое не ставит перед собой узкопартийные задачи», — уточнил сенатор.

Также он отметил, что задача «Единой России» искать пути и делать так, чтобы Россия становилась сильнее.

«Особенно сейчас, когда Российская Федерация вернула себе состояние силы, а население оправилось от растерянности, которая являлась следствием утраты советской государственности. Все время к нам пристальное внимание, тенденциозное. С упреками и обвинениями», — добавил Карелин.

В 2021 году на выборах в Госдуму РФ ЕР получила одержала победу, набрав 49,82% голосов. Выборы в ГД впервые проходили в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.