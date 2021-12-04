Путин оценил решение «Единой России» ежегодно отчитываться перед гражданами
Президент России Владимир Путин положительно оценил решение партии «Единая Россия» ежегодно отчитываться перед населением страны.
«Считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать. Надо честно говорить и о проблемных вопросах, о том, что пока не получается, предлагать решения», — сказал российский лидер 4 декабря на пленарном заседании третьего этапа XX съезда политической силы.
Также Путин отметил, что «Единая Россия» обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами
«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они [люди] обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну, у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят», — сказал президент.
Российский лидер заявил, что человек, его благополучие и качество жизни всегда должны быть в центре внимания.
По мнению Путина, убедительная победа «Единой России» на сентябрьских выборах стала значимым результатом для стабильного и эффективного развития страны, партия предложила россиянам конструктивную и объединяющую повестку.
«Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства», — сказал глава государства.
Президент полагает, что избиратели позитивно оценили обновление рядов партии, ее кандидатами на выборах разных уровней стали волонтеры гражданские активисты, молодежные лидеры.
«Единая Россия» — первая из крупных общественных политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие. Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, разводили лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу», — сказал Путин.
«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В его ходе будет проведена ротация руководящих органов партии.
Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.