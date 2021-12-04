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Путин оценил решение «Единой России» ежегодно отчитываться перед гражданами

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Президент России Владимир Путин положительно оценил решение партии «Единая Россия» ежегодно отчитываться перед населением страны.

«Считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать. Надо честно говорить и о проблемных вопросах, о том, что пока не получается, предлагать решения», — сказал российский лидер 4 декабря на пленарном заседании третьего этапа XX съезда политической силы.

Также Путин отметил, что «Единая Россия» обладает всеми ресурсами, чтобы поддержать людей с возникающими у них проблемами

«С наиболее острыми, волнующими их проблемами они [люди] обращаются к вам, к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы. Подчеркну, у вас есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят», — сказал президент.

Российский лидер заявил, что человек, его благополучие и качество жизни всегда должны быть в центре внимания.

По мнению Путина, убедительная победа «Единой России» на сентябрьских выборах стала значимым результатом для стабильного и эффективного развития страны, партия предложила россиянам конструктивную и объединяющую повестку.

«Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом, вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства», — сказал глава государства.

Президент полагает, что избиратели позитивно оценили обновление рядов партии, ее кандидатами на выборах разных уровней стали волонтеры гражданские активисты, молодежные лидеры.

«Единая Россия» — первая из крупных общественных политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нем самое активное участие. Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, разводили лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу», — сказал Путин.

«Единая Россия» проводит в субботу третий, заключительный этап своего юбилейного ХХ съезда, на котором подводит итоги сентябрьских выборов в Госдуму. В его ходе будет проведена ротация руководящих органов партии.

Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею «Единой России», который отмечался 1 декабря.

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