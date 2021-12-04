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Кулеба заявил о готовности Украины к любым форматам переговоров по Донбассу

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Киев готов к любому формату мирных переговоров по Донбассу, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом» 3 декабря.

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«Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — сказал министр.

Он добавил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждались меры сдерживания России и варианты вернуть стороны к выполнению Минских соглашений. Кулеба утверждает, что у Украины, США, Франции и Германии есть общая цель — вернуть Россию за стол переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря, заявил, что РФ и Украина должны подтвердить приверженность выполнению Минских договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных Минским комплексом мер вооружений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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