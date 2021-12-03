Блинкен призвал Украину и РФ выполнять Минские соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря, выступая на онлайн-форуме Reuters Next, заявил, что РФ и Украина должны подтвердить приверженность к выполнению Минских договоренностей об урегулировании конфликта в Донбассе. Трансляция выступления велась в Twitter-аккаунте Госдепартамента.

«Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять Минские соглашения», — отметил глава Госдепа, добавив, что пока большая их часть не реализована.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства предположил, что страны Европы примут серьезные меры в отношении Москвы в случае ее конфронтации с Киевом.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что его администрация готовит ряд комплексных инициатив, призванных не допустить возможную агрессию РФ в отношении Украины. Американский лидер также отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. В тот же день Кулеба заявил, что Киев не намерен проводить наступление в Донбассе. По его словам, «Украина привержена мирному урегулированию конфликта».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.