На Украине заявили о работе с США над мерами по сдерживанию России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили меры сдерживания РФ. Об этом глава украинской дипломатии написал 2 декабря на своей странице в Twitter.

«Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции», — отметил глава украинской дипломатии.

Как добавил Кулеба, в ходе встречи с Блинкеном была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

1 декабря Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

Также он отметил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.