Кириенко принял участие в мастер-классе по созданию игрушечных котов

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме «Мы вместе» принял участие в мастер-классе по созданию игрушечных котов Вжухов — символов конкурса «Большая перемена». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в пятницу, 3 декабря.

Мастер-класс проводила Анна Фильцова — мама двух победительниц конкурса из Нижегородской области. Все получившиеся игрушки передадут фондам, помогающим детям с ограниченными возможностями.

Фильцова поделилась, что все коты получились разными, и каждый по-своему уникален, несмотря на одинаковую изначальную выкройку.

«Носы у котов в форме сердца — это символ того, что подарок создан с душой и любовью. Очень здорово, что такие добрые, солнечные талисманы передадут благотворительным фондам, и они будут радовать детей с заболеваниями или ограниченными возможностями здоровья», — рассказала Фильцова.

Она подарила Кириенко книгу «Большое путешествие» за авторством ее младшей дочери и других победителей конкурса среди 5–7-х классов. В сентябре они путешествовали на поезде из Москвы во Владивосток и написали путевые заметки.

3 декабря Сергей Кириенко принял участие в проекте «Елка желаний». В окружении журналистов он снял с ели елочную игрушку, на которой было написано желание девочки из Псковской области. В итоге он пообещал подарить ей электрогитару.

В тот же день Кириенко сообщил, что россияне стали активнее участвовать в волонтерских проектах. Так, за семь лет число участников благотворительных программ выросло в пять раз и составило 15% населения страны. По словам Кириенко, в волонтерском проекте «Мы вместе» поучаствовали порядка 10 тыс. компаний. В рамках данной акции помощь получили более 6,5 млн человек.