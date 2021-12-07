Вода по пояс: как испанки собирают морепродукты

Ежедневно перед рассветом тысячи жительниц Галисии отправляются на морскую охоту — в декабре на севере Испании начинается сезон сбора моллюсков. Вооружившись специальными граблями и фонарями, женщины часами бродят по пояс в воде, выкапывая из ила альмехас и берберечос. Как охотятся в эстуарии Риа-де-Мурос-и-Ноя — в фотогалерее «Известий»