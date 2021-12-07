Прямой эфир
Спорт
Американский политолог назвал бессмысленным бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19
Мир
Белый дом заявил о нацеленности США на стабилизацию отношений с РФ
Интернет
Минцифры предложило условие ограничения записи на «Госуслугах»
Спорт
Биатлонист назвал праздником для мира бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа
Политика
В Кремле рассказали о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
Мир
В ОДКБ назвали провокационными учения НАТО на востоке Европы
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов

Вода по пояс: как испанки собирают морепродукты

В Галисии начался сезон охоты на моллюсков
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Ежедневно перед рассветом тысячи жительниц Галисии отправляются на морскую охоту — в декабре на севере Испании начинается сезон сбора моллюсков. Вооружившись специальными граблями и фонарями, женщины часами бродят по пояс в воде, выкапывая из ила альмехас и берберечос. Как охотятся в эстуарии Риа-де-Мурос-и-Ноя — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Основные зоны обитания двустворчатых моллюсков в Галисии — вытянутые заливы-эстуарии в месте впадения рек в море, где пресная вода смешивается с морской
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Один из эстуариев — Риа-де-Мурос-и-Ноя. Эта зона славится ценнейшими видами двустворчатых моллюсков — крупные альмехас (Tapes decussatus — лат.) и более мелкие, с ребристыми раковинами берберечос (Cardiidae — лат.)
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Добычей моллюсков жители окрестных поселков занимаются на протяжении многих веков, секреты удачной охоты передаются из поколения в поколение
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Подавляющее большинство сборщиков моллюсков — женщины. В Галисии их насчитывается не менее 4 тыс.
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Основная экипировка — ветровка поверх гидрокостюма, фонарь, грабли на длинной ручке с металлической корзиной и ведро, привязанное к надувной камере
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Для охоты на моллюсков необходима лицензия, ежедневная квота — 3 кг альмехас или 16 кг более мелких берберечос
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Ежемесячный доход женщин составляет в среднем около €2 тыс., сезон длится полгода
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
35-летняя Алида Елена только начинает свой трудовой путь. «Работа в море так увлекает, — говорит она. — Как только день заканчивается, я не могу дождаться следующего утра»
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
65-летней Мари Кармен Розенде Майо после 31 года трудового стажа приходится уходить на пенсию, что ее сильно расстраивает: «Когда я хожу по морю, я забываю обо всех своих проблемах и расслабляюсь», — говорит она
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Майо часто дает Елене советы — каких мест следует избегать, чтобы не попасть в ловушку
На весь экран
Как трудятся собирательницы моллюсков в Галисии
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Однажды ей пришлось спасать молодую собирательницу моллюсков — та не успела уйти, когда внезапно начался прилив
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021