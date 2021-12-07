Вода по пояс: как испанки собирают морепродукты

Ежедневно перед рассветом тысячи жительниц Галисии отправляются на морскую охоту — в декабре на севере Испании начинается сезон сбора моллюсков. Вооружившись специальными граблями и фонарями, женщины часами бродят по пояс в воде, выкапывая из ила альмехас и берберечос. Как охотятся в эстуарии Риа-де-Мурос-и-Ноя — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Основные зоны обитания двустворчатых моллюсков в Галисии — вытянутые заливы-эстуарии в месте впадения рек в море, где пресная вода смешивается с морской
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Один из эстуариев — Риа-де-Мурос-и-Ноя. Эта зона славится ценнейшими видами двустворчатых моллюсков — крупные альмехас (Tapes decussatus — лат.) и более мелкие, с ребристыми раковинами берберечос (Cardiidae — лат.)
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Добычей моллюсков жители окрестных поселков занимаются на протяжении многих веков, секреты удачной охоты передаются из поколения в поколение
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Подавляющее большинство сборщиков моллюсков — женщины. В Галисии их насчитывается не менее 4 тыс.
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Основная экипировка — ветровка поверх гидрокостюма, фонарь, грабли на длинной ручке с металлической корзиной и ведро, привязанное к надувной камере
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Для охоты на моллюсков необходима лицензия, ежедневная квота — 3 кг альмехас или 16 кг более мелких берберечос
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Ежемесячный доход женщин составляет в среднем около €2 тыс., сезон длится полгода
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
35-летняя Алида Елена только начинает свой трудовой путь. «Работа в море так увлекает, — говорит она. — Как только день заканчивается, я не могу дождаться следующего утра»
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
65-летней Мари Кармен Розенде Майо после 31 года трудового стажа приходится уходить на пенсию, что ее сильно расстраивает: «Когда я хожу по морю, я забываю обо всех своих проблемах и расслабляюсь», — говорит она
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Майо часто дает Елене советы — каких мест следует избегать, чтобы не попасть в ловушку
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Однажды ей пришлось спасать молодую собирательницу моллюсков — та не успела уйти, когда внезапно начался прилив
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