Соль искусства: голос Градского и миллион Айвазовского

Оксимирон соединил красоту и уродство. Буслов запустил «Бумеранг». Айвазовский перевалил за миллион. А Прилепин развеял мифы о Есенине. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Живи быстро, умри молодым

Новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) «Красота и уродство» спустя час после релиза на стриминговых сервисах набрал миллион прослушиваний . В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки. Выхода нового альбома музыканта поклонники ждали с 2015 года, когда он выпустил «Горгород».

По мнению обозревателя «Известий» Сергея Уварова, альбом рэпера — убедительный портрет времени и автора .

Соль искусства Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Амбивалентность смыслов, ценностей, истины и критериев качества , неоднозначность самого главного героя — а диск этот в первую очередь про Мирона, конечно, — красноречивее безупречности и художественной амбициозности, — отметил эксперт.

Певец Юрий Лоза был категоричнее .

— Он же не певец. Он — рэпер . Если бы он запел, я бы мог о нем говорить, но он же не поет. И это не поэзия. Поговорите с любым рэпером, он вам скажет, что рэперы не занимаются сочинением всяких там стишков. Рэперы рифмуют. Они не опускаются до ваших ср… нот, они читают, — съязвил заслуженный артист в беседе с «Известиями».

Юрий Лоза считает, что Оксимирону «надо сначала помереть, чтобы стать таким знаковым кумиром, как Цой». Ни у кого из живущих нет шансов стать таким же культовым и знаковым, как те, кто рано умер, уверен музыкант.

Вкус крови

В прокат вышел фильм «Бумеранг». Так режиссер Петр Буслов назвал продолжение своего «Бумера», уже ставшего культовым . В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что его цель — проследить трансформацию из «Бумера» в «Бумеранг».

— Это поколенческое кино, оно в легком жанровом ироничном, философском ключе рассказывает об изменении общества, страны, героев в течение последних 20 лет , — пояснил режиссер. — Так, в фильме одним из героев стал шикарный автомобиль моей любимой марки. Только на этот раз это не брутальный седан бизнес-класса, а роскошное спортивное купе.

Соль искусства Фото: Каропрокат

По сюжету, в фильме двое антагонистов. Один, безусловно, хороший (актер Тимофей Трибунцев), другой — плохой (Дмитрий Нагиев). Но на деле всё оказывается далеко не так однозначно.

Буслов снимал комедию, но без смерти и крови ему не удалось обойтись.

— Герой должен был пожертвовать чем-то дорогим и потерял близкого друга. Без этого история не сложилась бы. Жанр диктует свои условия, — сказал режиссер.

Он признался, что кровью в кадре брызгал сам. И пояснил, что бутафорская кровь бывает разная. Есть та, которая должна попадать на губы актера. И если она будет вязкая или неприятная на вкус, он не сможет играть. А жидкая кровь нужна для стен. Она лучше стекает по ним. Специальную кровь готовят и для одежды.

Интерес к русскому

Суммарные продажи на торгах русского искусства, организованные аукционным домом Sotheby’s в Лондоне, составили £8,448 млн. Хотя безусловный топ-лот — натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина с оценкой £2,5–3,5 млн — был снят с торгов. Так бывает, когда лот покупают еще до начала аукциона. Зато картины Петра Кончаловского и Ивана Айвазовского ушли за суммы свыше £1 млн каждая.

Соль искусства Картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с яблоками» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Андрея Туманова, таким образом коллекционеры демонстрируют стабильный интерес к русскому искусству.

— Пейзаж кисти Алексея Саврасова, известного широкой публике прежде всего по «Грачи прилетели», ушел почти за миллион фунтов (а в долларовом или евровом эквиваленте — больше миллиона), выступив на одном уровне с Айвазовским (а накануне другой Айвазовский был продан на Christie’s за сопоставимые деньги) . Натюрморт Кончаловского превысил эстимейт втрое. Это красноречивые свидетельства того, что коллекционеры не разбежались в направлении модных трендов типа NFT, но по-прежнему готовы платить очень большие суммы, в том числе за произведения XIX века , — отметил эксперт.

Инерция судьбы

МХАТ имени Горького представил очередную премьеру. Спектакль «Женщины Есенина » по пьесе Елены Исаевой поставила режиссер Галина Полищук. Литературной основой постановки стала книга Захара Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди». По словам писателя, театру хотелось развеять общепринятые мифы об Есенине.

Соль искусства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нам очень не хотелось делать одну из тех нескончаемых постановок, где женщины танцуют в ночнушке, а герой выходит на сцену, говорит: «Гой ты, Русь, моя родная» и пьет березовый сок , — рассказал Захар Прилепин «Известиям». — К счастью, актеры очень вложились и сразу же отринули раздражающий стереотип о Есенине как о пастушке, произносящем что-то тривиально пейзанское. Любовные истории поэта трагичны и отнюдь не куртуазны, но его судьба несет в себе куда более сложную подоплеку, чем «был Есенин, он писал стихи про купола, но ему не везло с женщинами, а советская власть не давала квартиру, вот он и повесился, а то был жил до 1985 года». Это всё ерунда .

Прилепин рассказал, что стратегия спектакля разворачивается не от романа к роману, а исходит из вех биографии поэта. В таком спектакле, считает он, нужна сложность пути.

Гениальность высвечивает в человеке то, что может показаться несимпатичным с обывательской точки зрения, но ведь это происходит не ради похоти и эгоизма, а в силу мощнейшей инерции судьбы, подытожил писатель.

До последних дней

Ушли из жизни народные артисты Владимир Наумов и Александр Градский .

Кинорежиссер Светлана Дружинина назвала голос Градского уникальным, отметив, что он воспользовался им в самой высшей степени.

Соль искусства Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Мы познакомились на картине «Солнце, снова солнце», где Александр озвучил главного героя, — рассказала она «Известиям». — Он был легкий, азартный, влюбленный в женщин, в дело, в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней . Вечная светлая память прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику. Спасибо ему за всё, нижайший поклон.

Кинорежиссер Николай Бурляев считает Владимира Наумова «солью» отечественного кинематографа, одним из самых крупных наших режиссеров.

Соль искусства Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Его фильмы уже стали классикой — от «Павла Корчагина» до «Бега» и последующих работ, — поделился он с «Известиями». — Сейчас время рыночного кинематографа — аморальное, пошлое и понижающее тот духовный уровень, который закладывал в том числе и Владимир Наумов. Осталось очень мало тех, кто не предал кино как искусство. Он был одним из последних .

По словам режиссера, имя Наумова стоит в одном ряду с Тарковским, Бондарчуком, Шукшиным, Герасимовым, Ростоцким.