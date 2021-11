Искусство строгого режима: Deep Purple — в тюрьме, МХАТ — на ремонте

МХАТ имени Горького лишится девяти сценических площадок. МХТ имени Чехова переживет «Оптимистическую трагедию». Роджер Гловер украл песни коллег. А здание Пермской художественной галереи вернут митрополии. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Шаги худрука

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский огласил планы театра на несколько лет вперед. Сезон-2022/23 откроется премьерой Константина Богомолова — памяти Олега Табакова будет посвящена «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Дмитрий Крымов приступит к репетиции спектакля под рабочим названием «Диккенс» . Евгения Писарева заинтересовала музыкальная история «Всё о Еве». Алла Сигалова обратится к сценической версии киносценария Евгения Григорьева «Романс о влюбленных». Егор Перегудов — к «Сирано де Бержераку» Ростана.

Кроме того, будут поставлены спектакли «Омон Ра» по роману Виктора Пелевина, «Адам и Ева» по пьесе Михаила Булгакова, «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой . Последний — специально для народной артистки России Натальи Теняковой. Худрук пообещал предоставить интересный материал и другим актрисам МХАТа. В целом коллектив положительно оценивает приход к руководству Хабенского, выяснили «Известия».

Искусство строгого режима_1 Художественный руководитель, директор Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова Константин Хабенский во время сбора труппы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— В истории МХТ есть такие прецеденты: Олег Ефремов, Олег Табаков — актеры и Константин Хабенский тоже, — сказала заслуженная артистка России Галина Киндинова. — Это люди, знающие проблемы и нужды театра изнутри. Надеюсь, что новый руководитель будет учитывать в работе свой опыт.

Очередная премьера в МХТ имени Чехова состоялась 27 ноября. «Вальпургиеву ночь, или Шаги Командора» по Венедикту Ерофееву поставил режиссер Уланбек Баялиев, в главных ролях заняты Дмитрий Назаров и Игорь Верник.

Хорошая квартира

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил, что театр встает на паузу: с 1 июля по ноябрь запланирован ремонт.

— Состояние предаварийное, — посетовал Кехман в беседе с «Известиями». — Я не могу позволить, чтобы артисты работали в таких условиях, хотя в целом всё безопасно .

В ближайшее время МХАТ лишится девяти сценических площадок — пространства, открытые бывшим худруком Эдуардом Бояковым для творческих поисков, будут перепрофилированы под другие нужды . Рабочими останутся Малая и Большая сцены.

Искусство строгого режима_2 Здание Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Гендиректор еще раз подтвердил, что его задача — вернуть «золотой репертуар» театра, который был снят Бояковым, он это обсуждает с Татьяной Дорониной, а также четко выполняет ее указания. В частности, Татьяна Васильевна попросила подготовить документы на звания, награды, машины, квартиры для коллектива, чтобы вручить всё это на 125-летний юбилей МХАТа.

Кроме того, она, по словам гендиректора, предложила освятить театр, на что было получено благословение у патриарха. Гендиректор сообщил также, что Татьяна Доронина находится в «очень приподнятом настроении», поскольку видит, какие позитивные перемены происходят в театре.

С «Аббой» по жизни

В честь своего 15-летия грузинская группа Mgzavrebi отправилась в концертный тур по России. Старт выступлениям коллектив задал двумя концертами в Санкт-Петербурге и Москве. В беседе с «Известиями» лидер группы Гиги Дедаламазишвили заметил, что успехом музыканты во многом обязаны российскому драматургу и режиссеру Евгению Гришковцу.

Искусство строгого режима_3 Участник грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— В 2012 году группе Mgzavrebi исполнилось шесть лет, и мы считали себя вполне состоявшимися, — вспомнил музыкант. — А Евгений Гришковец — мы с ним как раз подружились — сказал, и это я никогда не забуду: «Гиги, вы станете настоящими артистами, когда отправитесь в тур, включающий 20 городов, и проедете их за 30 дней. Один-три концерта в месяц — это здорово, но режим жизни и работы настоящего музыканта, артиста-профессионала — это такие туры, когда ты играешь концерты почти каждый день».

У группы уже почти готов новый альбом, который выйдет зимой или весной следующего года. По словам артиста, его главный вдохновитель — это ABBA, поскольку речь пойдет о детских и юношеских воспоминаниях. Также будут в музыке отзвуки кантри и фильмов-вестернов.

— Всё, что происходило в нашей жизни до 2000 года, мы постарались вложить в новый альбом, — подытожил Гиги Дедаламазишвили.

Старики-разбойники

Выпустили новую пластинку и легендарные Deep Purple. Собрание каверов назвали Turning To Crime («Предаться криминалу»). На обложке диска портреты участников группы представлены в виде фото с датой ареста и указанием места отбывания наказания. Как рассказал «Известиям» Роджер Гловер, название пришло в голову Иэну Гиллану, когда кто-то спросил его: «Слушай, старик, а чем вы занимались во время локдауна, когда ни порепетировать вместе, ни тем более поехать в концертный тур нельзя?»

— Иэн, попивая кофе, немного задумался и выпалил: «Предались криминалу». Эта фраза запала в память, буквально привязалась, — смеется Гловер. — А когда мы задумались над названием новой пластинки, то тут же и всплыла. Благодаря же нашему звукозаписывающему лейблу еще и стала ключевой темой, которая отразилась во многом, в том числе и в художественном оформлении обложки и всей арт-работе над альбомом. А что касается преступления, которое мы совершили, я люблю рассказывать о нем так: «Сначала мы украли эти песни у их создателей, немного поизмывались над ними, а теперь с выходом альбома возвращаем и оригинальным авторам, и нашим поклонникам! Вот такие мы преступники».

Искусство строгого режима_4 Иэн Гиллан и Роджер Гловер во время интервью Фото: Global Look Press/Fabian Strauch

По словам музыканта, в альбом были отобраны композиции 1950–1970-х годов, поскольку именно эта музыкальная эпоха формировала участников группы и как артистов, и как людей. В сет-лист вошло 13 композиций, среди которых Oh Well (Fleetwood Mac, 1969 год), Jenny Take A Ride! (Митч Райдер & The Detroit Wheels, 1965), Watching The River Flow (Боб Дилан, 1971), Dixie Chicken (Little Feat, 1972).

Кадры решают

Валерий Райков досрочно покинул должность директора Театра Романа Виктюка, его сменил Александр Смертин, ранее работавший первым заместителем директора в центре культуры и искусства «Меридиан». В беседе с «Известиями» он сказал, что считает основной своей задачей приложить максимум усилий, чтобы помочь [худруку театра Азарову] Денису Николаевичу реализовать все задуманные творческие планы.

Азаров, в свою очередь, поблагодарил Райкова за год совместной работы в театре и подчеркнул, что впереди у сотрудников задачи, которые требуют удвоенной энергии и сплоченной работы административной и творческой команды.