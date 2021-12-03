В Германии назвали слово 2021 года

Общество немецкого языка (GfdS) в пятницу, 3 декабря, признало словом 2021 года Wellenbrecher (волнорез). Им обозначают принимаемые в Германии меры для борьбы с волнами COVID-19.

Отмечается, что обычно термин «волнорез» используется для обозначения сооружения, которое защищает береговую линию. При этом в эпидемиологии в отношении динамики заболеваемости используется слово «волны», которыми называют рост заболеваемости с последующими пиком и снижением.

GfdS подчеркивает, что то, как долго этот термин сохранится в активном пользовании, зависит от того, удастся ли окончательно подавить пандемию.

29 ноября «вакцина» была названа словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster. По данным редактора издания Питера Соколовски, в текущем году, по сравнению с 2019 годом люди проявляли интерес к «вакцине» на 1048% больше.

Словом 2020 года издание назвало существительное «пандемия». Как рассказали в издании, оно было выбрано после анализа слов, которые пользователи чаще всего ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительный рост трафика в сравнении с прошлыми годами.