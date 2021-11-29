Словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом года

«Вакцина» стала словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 29 ноября, на сайте словаря.

По данным редактора издания Питера Соколовски, термин «вакцина» в текущем году «стал чем-то намного большим, чем просто лекарство». Для многих именно это существительное означало «возможное возвращение к жизни, которую жители вели до пандемии».

Соколовски опирается на данные, которые были получены в результате мониторинга заинтересованности значением слова в 2021 году. Так, в текущем году, по сравнению с 2019 годом люди проявляли интерес к «вакцине» на 1048% больше.

При этом особенно заметный рост заинтересованности людей к слову «вакцина» проявлялся в августе 2021 года. Среди американского населения причиной роста количества соответствующих запросов стала обязательная вакцинация, которая была ведена в ряде штатов США для определенных групп граждан.

Отмечается, что существительное «вакцина» образовано от латинского слова vacca (корова, скот) и изначально использовалось для обозначения прививки с использованием доз коровьей оспы. Термин появился в Англии в 1880 годах.

Словом 2020 года оказалось существительное «пандемия». Как рассказали в издании, оно было выбрано после анализа слов, которые пользователи чаще всего ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительный рост трафика в сравнении с прошлыми годами.