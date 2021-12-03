Подозреваемый в нападении на таксиста уже был замечен в дорожных конфликтах
Подозреваемый в нападении на таксиста в центре Москвы уже был замечен в дорожных конфликтах. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 27 мая подозреваемый Дмитрий Махалов схлестнулся на дороге с водителем Merdeces. Причиной конфликта стало то, что Merdeces не пропустил Cadillac.
Тогда Махалов вышел из машины и разбил стекло Merdeces, а затем достал нож и начал угрожать водителю. В итоге перепалка переросла драку. У водителя Mercedes был диагностирован ушиб нижней челюсти.
Также сообщалось, что подозреваемый в нападении на таксиста был судим.
Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице в Москве. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.
Как рассказал очевидец конфликта, таксист не поехал на зеленый свет светофора, тем самым помешал проезду Cadillac Escalade, который стоял за ним.