Подозреваемый в нападении на таксиста уже был замечен в дорожных конфликтах

Подозреваемый в нападении на таксиста уже был замечен в дорожных конфликтах 2021-12-03 16:00:05"> 2021-12-03 16:00:05 2021-12-03 16:00:05 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Подозреваемый в нападении на таксиста в центре Москвы уже был замечен в дорожных конфликтах

3 декабря 2021, 16:16 0