Очевидец рассказал о причинах дорожного конфликта со стрельбой в Москве

Водитель Cadillac Escalade обстрелял таксиста из-за того, что он не поехал на зеленый сигнал светофора. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал очевидец конфликта РЕН ТВ.

«Таксист встал и не поехал на зеленый, а этот за ним встал. Таксисту надо было направо, но там одностороннее движение, а левый ряд уже пошел — он не мог налево повернуть, ему пришлось стоять», — пояснил мужчина.

Он рассказал, что из Cadillac выскочил парень и вступил в конфликт с таксистом.

«У них перепалка, потом этот водитель Cadillac, видимо, оружие в машине взял, и потом стрельба. Они буквально секунду — две сцепились», — сказал очевидец.

По его словам, после стрельбы у таксиста из руки шла кровь, также пострадавший держался за ногу.

Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице в Москве. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.