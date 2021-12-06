Эндокринолог перечислила полезные свойства граната

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о том, чем полезен гранат.

По словам специалиста, в основе профилактического воздействия граната на организм человека лежит принцип синергии фитохимических веществ.

Михалева уточнила, что гранат можно есть вместе с косточками, особенно сорта с мягкими семенами. Мякоть, сок и семена граната содержат семь групп биологически активных веществ, которые обладают сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.

В первую группу входят гидролизуемые танины (эллагитаннины, галлотанины). В кишечнике часть из них подвергается переработке микрофлорой с образованием важнейших биоактивных веществ — уролитинов. Уролитины играют роль в противораковой, противовоспалительной, кардиопротективной, иммуномодулирующей и антивозрастной активности плодов граната. Кроме того, есть экспериментальные данные роли уролитинов в предотвращении болезни Альцгеймера (возрастной потери памяти).

Вторая группа — флавоноиды: халконы, флаваноны, флавоны, флавонолы, антоцианы, флаван-3-олы и процианидины. Антоцианы связаны со многими аспектами профилактики и лечения заболеваний человека. Противовоспалительная и кардиозащитная активность объясняется их антиоксидантными свойствами. Они блокируют накопление холестерина и окисленных липидов в стенках сосудов, препятствуя развитию атеросклероза. Противовоспалительное свойство антоцианов и уролитинов также способствует их эффекту против ожирения. Антоцианы участвуют в профилактике рака, индуцируя терминальную дифференцировку опухолевых клеток и тем самым препятствуя онкогенезу. Потребление гранатового сока, богатого антоцианами, снижает систолическое и диастолическое артериальное давление у пациентов с гипертонией.

Третья группа — лигнаны. Это группа фитоэстрогенов, они особенно полезны для женщин и могут уменьшить симптомы дефицита эстрогенов, такие как приливы, нарушения сна и повышенная потливость в менопаузе.

Четвертая группа — жирные кислоты и липиды. Находятся в семенах, соке и мякоти граната. Полиненасыщенная пуническая кислота (конъюгированная жирная кислота) представляет собой наиболее распространенную жирную кислоту в семенах граната, составляя более 60% масла из семян. По полезным свойствам она схожа с омега-3 жирными кислотами. Обладает антидиабетическими, противодействующими ожирению, противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами. Показано, что она снижает стеатоз и фиброз печени, улучшает функцию митохондрий печени, а также снижает уровень глюкозы натощак и улучшает чувствительность к инсулину.

Пятая группа — пищевые волокна (клетчатка), в частности пектин. Диета с высоким содержанием клетчатки помогает улучшить функцию кишечника, снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Больше всего пищевых волокон содержится в семенах граната.

Шестая группа — витамины В2, В5, В6, В9, С, Н и РР, каротиноиды (предшественники витамина А). Минеральные вещества: калий, кальций, магний, марганец, железо, йод, фосфор и натрий.

Седьмая группа — другие биологически активные вещества. Обладают многими полезными свойствами: антиоксидантными, стимулирующими рост нормальной кишечной микробиоты, противоопухолевыми. Некоторые из них являются предшественниками синтеза стероидных гормонов у человека. Это терпеноиды, алкалоиды и индоламины (триптамин, мелатонин и серотонин, играющие важную роль в регуляции циклов сна и бодрствования, а также настроения), органические и фенольные кислоты, фенольные соединения.

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