Буквы закон: что читать на Non/fiction 2021

Рвущая рынок поп-медиевистика на этот раз заинтересовалась поясами верности и женского равноправия, Александр Миндадзе выпустил сборник киноновелл, а автор экранизированного бестселлера «Кто-нибудь видел мою девчонку» Карина Добротворская — книгу о правах животных с инфернальным кроликом на обложке. Лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев предлагает читателю пронзительный сборник короткой прозы, а историк и финалист «Большой книги» Сергей Беляков закончил писать «Парижские мальчики в сталинской Москве» — о франкофилах-возвращенцах накануне войны. Самая модная литературная выставка последних лет Non/fiction 2021 в самом разгаре, «Известия» прошлись по стендам.

Александр Снегирев. «Плохая жена хорошего мужа»

М., «Редакция Елены Шубиной», 2021

Один из самых ярких прозаиков поколения сегодняшних сорокалетних (а они, как сказано предисловии, и есть стремительно меняющийся мир) опровергает расхожий читательский стереотип о том, что никто не пишет о современности так, как в свое время Достоевский, Чехов, Лимонов и Венедикт Ерофеев. Новый сборник короткой прозы лауреата «Русского Букера» — это реальность, данная в ощущениях. Данная именно нам, а не каким-нибудь «остроактуальным» коррумпированным чиновникам, пионерам-вампирам и прочим эзоповым фигурам, посредством которых многие берущиеся за сегодняшний день авторы пытаются объясняться с читателем. Реальность Снегирева исчисляется в белых нимбах, зажатых в штативе смартфонов, в выступлениях перед пустыми стульями — ради видеоотчета для неведомых зрителей затерянного в бездушных просторах сети телеграмм-канала. Точная и остроумная зарисовка о выматывающих напрасных надеждах, мемасиках вместо дружеской шутки, поиске тепла , вырождающимся в подчиненные механике тел однообразные поспешные свидания, вездесущих инста-блогах, выдающих пошлость за «мудрость жизни», сосущем чувстве лишенчества. И иллюзии когда-нибудь всё это преодолеть.

Фото: ast.ru

Александр Миндадзе. «Милый Ханс, дорогой Петр»

М., «Редакция Елены Шубиной», 2021

Обладатель множества премий, знаменитый киносценарист и режиссер стал одним из тех, «чьими усилиями кинодраматургия оказалась признана частью большой литературы, выйдя из гетто служебного письма» . Кинореальность Миндадзе опознается с первых кадров, его герои, плоть от плоти хомо советикус, неприметно раскалываются изнутри и начинают меняться — тогда, когда о переменах никто не мог и помыслить. А уж к лучшему перемены или к худшему — это остается на усмотрение зрителя. Книга объединяет восемь киноповестей, легших в основу собственных фильмов мастера, а также лент Учителя и Абдрашитова. «Милый Ханс, дорогой Петр» — третий фильм Миндадзе — пронзительная история о трагической случайности, столкнувшей русского рабочего и немецкого инженера на оптиковолоконном заводе в канун Второй мировой. Метафорическая молчаливая драма, исследующая надлом цивилизаций.

Фото: ast.ru

Юлия Яковлева, Карина Добротворская. «Мужчины апреля»

М., Inspiria, 2021

Бойкая, саркастичная, по-женски приметливая, полная остроумных диалогов новинка — удивительный микс Софи Кинселлы (все же помнят монблан девичьева чтива нулевых про нянек в хороших домах и шопоголиков?) и Олдоса Хаксли напополам с Джоном Уиндемом . Утопия и дистопия. На дворе — во всех смыслах недалекое будущее, само собой пандемия (вирус FHV вызывает мучительное кровохарканье, исход летальный), почти не осталось мужчин. Вернее, какие-то индивиды существуют, но решительно ни на что не годны — всего боятся, едва доживают до сорока, если и работают, то сиделками, моделями для эротических съемок и почему-то еще репетиторами. Жутковатый «дивный мир» всеобщего благоденствия по заветам Греты Тунберг и Мари Кондо. Животные обрели права, равные человеческим, феминистки разработали новые кодексы, эко-активисты и левые политики правят бал. История начинается как классический процедурал. Ариадна служит в особом отделе, занимающемся расследованием преступлений против личностей, не являющихся людьми. Новое дело — исчезновение кролика известного правозащитника, борющегося за расширение прав мужчин.

Фото: eksmo.ru

Сергей Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве»

М., «Редакция Елены Шубиной» , 2021

Литературовед, историк и писатель, автор фундаментальных работ живого ритма и слога («Гумилев сын Гумилева», «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя») развенчивает масскультные исторические мифы, исследуя тонкие грани пересечений и сколов эпох, наций и цивилизаций. Героями его новой книги стали вернувшиеся в СССР молодые «русские парижане» — интеллектуалы, эрудиты, галломаны, отчасти, конечно, и снобы, люди старосветских манер и модернистских исканий. Это сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон, известный читателю под детским именем «Мур», и Митя Сеземан, внук академика Насонова.

На первый взгляд, жизнь приятелей на вновь обретенной Родине может показаться чередой несчастий и потерь (гибель близких, скитальчество, голод, и наконец, фронт), но Беляков не был бы собой, выйди из-под его пера горестный хруст французской булки. Язвительные, рафинированные «другие русские» затевают с сияющей сталинской Москвой последнюю дуэль. Жестокий и пленительный мир, где утром шли в приемную НКВД с передачей для арестованных родных, а вечером — на концерты Рихтера и спектакли Таирова стоит своих новых краткосрочных постояльцев, так роскошно и снисходительно прощавшим советским девушкам их повальную «некрасивость», а новым знакомцам-ровесникам — любовь к чаю, соленым огурцам, Золя и «взрыдам» Есенина.

Фото: ast.ru

Розали Гилберт. «Интимное Средневековье»

М., Манн, Иванов и Фербер, 2021

Не успели мы отойти от «Страдающего Средневековья», смешавшего монструозное с комичным, да не где-нибудь, а в христианской иконографии, как нас ждут новые парадоксы популярной медиевистики — «Интимное Средневековье» Розали Гилберт. Страшилки о поясах верности, корсетах и антисанитарии автор решительно опровергает , списывая на самодовольные выдумки ученых Викторианской эпохи. Предмет ее исследования — женская бытовая и интимная культура, рассматривающая секс как нуждающийся в регламентах социальный акт. Гилберт ссылается на самую подробную из всех книг — известнейший средневековый медицинский трактат о здоровом образе жизни Tacuinum Sanitatus , рассказывающий о полезном и вредном для здоровья сексуальном поведении. Естественно, рекомендованная и одобренная церковью поза была одна, однако игровая культура Средневековья сопровождала благочестие непристойностью, изображая на полях зеркальный дьявольский мир. Например, в картинах ада подробно изображались поступки, за которые грешники будут пылать в котлах, в том числе половые акты в самых разных видах и позициях.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

«Улица Некрасова»

М., «Городец», 2021

В Питере — пить. Хитовый коллективный сборник, в котором весь питерский литературный бомонд в качестве авторов: Аглая Топорова, Александр Етоев, Павел Крусанов, Сергей Носов, Валерий Айрапетян, Вадим Левенталь, Наташа Романова, РИЧ, Кирилл Рябов, Александр Пелевин, Владислав Городецкий, Константин Куприянов, Илья Зыченко, Ярослав Катаев, Татьяна Млынчик, Диана Рахманова.

Писатели, поэты, фотографы и музыканты — и известные, и начинающие — собрались, чтобы воспеть знаменитую улицу Некрасова. Пространство скверов и баров, пабов и рюмочных, ресторанов и кафе, пивных и сидрерий, известное всему пьющему Петербургу и всей пьющей Москве как главная алкогольная магистраль северной столицы. Это там, где «Хроники», «Цветочки», «Redrum», «Сидр и Нэнси» — в общем, все модные бары города. Книгу сопровождают социологическое исследование, музыкальный трек, подборка фотографий, форзац с планом района и обложка Алисы Юфы.

Фото: gorodets.ru

Франческо Форте. «Скрытые миры Данте»

М., ЭКСМО, 2021

Книга возникла благодаря появившемуся в первую волну пандемии совместному с РГБ онлайн-проекту — иммерсивным чтениям Данте Алигьери генкосулом Италии Франческо Форте. Стоит ли определять «Божественную комедию» как энциклопедический текст в преддверии Ренессанса, объединяющий знания своего времени по ключевым вопросам? Или это религиозно-этическая поэма, полная назиданий и аллегорической схематизации, близкая скорее к религиозным переживаниям Средневековья? В «Божественной комедии», подчеркивает Форте, Данте пытается упорядочить то, что он сам определяет красивым выражением «великое море бытия». Именно поэтому мы находим множество теологических, философских и научных изысканий, ссылок на философов древних Греции и Рима, а также на современников автора. И хотя научные изыскания, безусловно, устарели, этические искания по-прежнему очень актуальны.

Фото: eksmo.ru

Паскаль Киньяр. «Ненависть к музыке»

М., Текст, 2021

Лауреат Гонкуровской премии, автор романов и эссе, изданных на многих языках, музыкант, исследователь античной литературы и музыкальной культуры барокко, предлагает осмысливать музыку как парадоксальное соединение созидания и разрушения , безличной одержимости и личной ответственности. Пройдя вместе с автором большой путь от античных культов до оркестров в концлагерях, читатель найдет ответ на самые неожиданные вопросы. «В каждой мелодии есть толика ее прошлого, добавленная к самой музыке… Эти звуки — невидимые, никогда не знавшие видимости, — блуждают в нас. Древние звуки, которые нас преследовали. Когда мы еще были незрячими. Когда мы еще не умели дышать. Не умели кричать. Но уже слышали».