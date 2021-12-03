Прямой эфир
Общество
Усталость и слабость назвали симптомами штамма-​​​​​«Омикрон»
Общество
Адвокаты фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест
Мир
Китай не увидел сдерживающих факторов для сотрудничества с Россией
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
Протокол составили на депутата в Асбесте из-за отсутствия QR-кода
Общество
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Общество
Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского
Общество
Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек
Мир
Экс-советник конгресса США заявил о добровольном отказе Украины от Крыма
Экономика
Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10–15%
Сюжет:

Ученые из ЮАР выявили тройной риск повторного заражения при «Омикроне»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый штамм коронавируса «Омикрон» таит в себе втрое больший риск повторного заражения по сравнению с «Дельта»-штаммом, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на специалистов Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD).

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов
Ученые рассказали об особенностях нового варианта коронавируса

Ученые заявили, что последние результаты исследований дают «эпидемиологические доказательства способности «Омикрона» избегать иммунитета, выработанного организмом после предшествующих заболеваний коронавирусом».

При этом специалисты считают, что симптомы у тех, кто повторно заразился новым штаммом COVID-19 или после вакцинации, проявляются гораздо слабее.

Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг добавила, что в ЮАР наблюдается всплеск повторных заражений у переболевших «Омикроном», чего не было при предыдущих штаммах.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм «Омикрон» может распространяться быстрее других штаммов коронавируса. Однако данных о его влиянии на тяжелое течение болезни пока нет.

Попова также добавила, что коронавирус обретает свою сезонность. По ее словам, COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября. В этот же день Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР. В России случаи инфицирования «Омикроном» пока не выявлены.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предложил сократить число рейсов в Турцию и Египет на новогодние праздники, чтобы ограничить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». По его мнению, главная проблема с его распространением в том, что можно не успеть его локализовать.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021