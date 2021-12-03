Ученые из ЮАР выявили тройной риск повторного заражения при «Омикроне»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» таит в себе втрое больший риск повторного заражения по сравнению с «Дельта»-штаммом, сообщает 2 декабря Reuters со ссылкой на специалистов Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD).

Ученые заявили, что последние результаты исследований дают «эпидемиологические доказательства способности «Омикрона» избегать иммунитета, выработанного организмом после предшествующих заболеваний коронавирусом».

При этом специалисты считают, что симптомы у тех, кто повторно заразился новым штаммом COVID-19 или после вакцинации, проявляются гораздо слабее.

Микробиолог из Национального института инфекционных заболеваний Анна фон Готтберг добавила, что в ЮАР наблюдается всплеск повторных заражений у переболевших «Омикроном», чего не было при предыдущих штаммах.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм «Омикрон» может распространяться быстрее других штаммов коронавируса. Однако данных о его влиянии на тяжелое течение болезни пока нет.

Попова также добавила, что коронавирус обретает свою сезонность. По ее словам, COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября. В этот же день Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР. В России случаи инфицирования «Омикроном» пока не выявлены.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предложил сократить число рейсов в Турцию и Египет на новогодние праздники, чтобы ограничить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». По его мнению, главная проблема с его распространением в том, что можно не успеть его локализовать.