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Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов

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Армия РФ в скором времени обзаведется подразделениями для эвакуации и ремонта военной техники в Арктике. В распоряжение ВС РФ поступят специальные машины-эвакуаторы и мобильные ремонтные мастерские, которые созданы на базе двухзвенных тягачей. Их главное преимущество — возможность буксировать тяжелую технику при температуре -50 градусов и ниже. Машины роботизированы и позволяют экипажу выполнять работу, не выходя из кабины. При необходимости их оснащение поможет найти технику на поле боя и устранить поломки на месте.

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Главной «рабочей лошадкой» и основой арктических ремонтных отрядов станут тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г. В ближайшем будущем машины пройдут государственные испытания в арктических условиях. После этого будет определена организационно-штатная структура арктических подразделений.

Ремонтно-эвакуационная машина — тяжелая РЭМ-ГТ — создана на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она предназначена для технического обслуживания, войскового ремонта и эвакуации всех образцов техники, дислоцированных в арктических зонах. Машина технической разведки МТР-Г изготовлена на базе двухзвенного транспортера тягача ГАЗ-3344-20. Специалисты технических подразделений смогут добраться на ней до поврежденной или застрявшей технике, оценить ее состояние и на месте оказать необходимую помощь.

Новые ремонтные машины специально адаптированы для действий в климатических условиях Арктики, районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. При низких температурах или шквалистом ветре экипаж с помощью роботизированных манипуляторов сможет брать на буксир даже самые тяжелые образцы военной техники, не выходя из отапливаемой кабины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Северный почин: арктические войска вооружат роботами-эвакуаторами»

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