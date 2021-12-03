Роналду в матче «МЮ» против «Арсенала» забил 801-й гол в карьере

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 801 гол в карьере матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против «Арсенала» 3 декабря, пишет «Спорт-Экспресс».

Счет открыли соперники из «Арсенала»: на 13-й минуте Эмил Смит-Роу поразил ворота «МЮ» в первый раз. В начале второго тайма команда Роналду вышла вперед — на 44-й минуте Бруну Фернандеш забил ответный гол, почти следом за ним, на 52-й минуте Роналду забил второй гол — он и стал для португальца 800-м в карьере.

Не дав Роналду опомниться, на 54-й минуте Мартин Эдегор из «Арсенала» отправил в ворота «Манчестер Юнайтед» еще один мяч. На что португалец ответил на 71-й минуте и с пенальти забил свой 801-й гол. Этот мяч стал третьим в воротах «Арсенала». Итог матча - 3:2 в пользу «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и занял седьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии, «Арсенал» с 23 очками — на пятом.

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду забил 30 голов (307 матчей), 450 — за «Реал» (438), 101 — за «Ювентус» (134) и 5 — за «Спортинг» (31). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Фонд спортивной статистики (RSSSF) признает рекордсменом по числу голов австрийского и чехословацкого форварда Йозеф Бицан с 805 голами за карьеру.

В октябре Роналду занял последнее место в рейтинге нападающих Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников. Он за игру оказывает прессинг на оборону соперника примерно 2,7 раза, что оказалось недостаточным по сравнению с победителями, у которых этот показатель равен 20.

На критику португалец ответил жестко, признав ее частью своей работы. Если кто-то не пожелает видеть положительные качества спортсмена, он, как отметил сам футболист, «заткнет рты» недоброжелателям новыми победами в 20-м сезоне игры в профессиональный футбол, признался он.