Прямой эфир
Общество
Топ-менеджера QBF отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Мир
Посольство РФ возмутил акт вандализма в отношении памятника освободителям Риги
Общество
Тесаку посмертно предъявили обвинение в убийствах
Мир
Шалленберг заявил о готовности оставить пост канцлера Австрии
Мир
На Украине заявили о вражде с Белоруссией из-за слов Лукашенко о Крыме
Происшествия
Девятерых человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме на севере Москвы
Мир
Человека с оружием задержали у штаб-квартиры ООН
Мир
Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США
Мир
В ЛНР оценили вероятность наступления Украины в Донбассе
Общество
Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском

Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала замечание грузинской журналистке, которая в ходе пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова начала разговор на английском языке. Как отметила дипломат, ранее сотрудница канала «Рустави 2» просила принять участие в мероприятии на русском.

Вах и мат: из-за выходки журналиста Грузия может потерять $1 млрд
Госдума РФ обсуждает введение запрета на импорт вина и минеральной воды из республики, а также на денежные переводы

Так, на конференции в Стокгольме Тамара Нуцубидзе обратилась к министру на английском языке.

«Тамара, извините‚ пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — заявила Захарова.

На уточняющий вопрос журналистки она подчеркнула, что на мероприятии находятся российские представители СМИ‚ и попросила продолжить беседу на русском.

Нуцубидзе‚ в свою очередь‚ заявила, что хочет задать вопрос на английском.

«В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — сказала представитель МИД РФ.

В феврале прошлого года Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток в отделении ООН в Женеве. По ее словам, женщины с криками набросились на российскую делегацию, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Сам министр, комментируя инцидент, указал на то, что журналистки «чем-то больны».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021