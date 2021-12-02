Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала замечание грузинской журналистке, которая в ходе пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова начала разговор на английском языке. Как отметила дипломат, ранее сотрудница канала «Рустави 2» просила принять участие в мероприятии на русском.

Так, на конференции в Стокгольме Тамара Нуцубидзе обратилась к министру на английском языке.

«Тамара, извините‚ пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — заявила Захарова.

На уточняющий вопрос журналистки она подчеркнула, что на мероприятии находятся российские представители СМИ‚ и попросила продолжить беседу на русском.

Нуцубидзе‚ в свою очередь‚ заявила, что хочет задать вопрос на английском.

«В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — сказала представитель МИД РФ.

В феврале прошлого года Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток в отделении ООН в Женеве. По ее словам, женщины с криками набросились на российскую делегацию, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Сам министр, комментируя инцидент, указал на то, что журналистки «чем-то больны».