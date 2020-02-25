Лавров ответил грузинским журналисткам фразой «Вы больные, девочки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение.

На опубликованных в YouTube 25 февраля кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в своем Facebook, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Репортеры пытались выяснить, поедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы.

«Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — написала Захарова, добавив, что журналистки задавали вопросы Лаврову на русском языке и при этом кричали по-английски Don’t touch me! («Не трогайте меня!»).

В Тбилиси 14–15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на таких мероприятиях обычно представляет глава МИДа. Дипломатическое ведомство России подтвердило участие в совещании, однако уровень представительства РФ пока не определен.

20 июня 2019 года в Тбилиси во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация обострилась, в центре столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.