Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом 25 февраля написала в своем Facebook официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в Отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила Захарова.

По ее словам, самым удивительным стало то, что журналисток интересовал только один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси в мае на совещание комитета министров Совета Европы. Задавая вопросы Лаврову на русском, они при этом кричали по-английски Don’t touch me! («Не трогайте меня!»).

«Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», — напомнила Захарова инцидент, который произошел с действующим на тот момент президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Во время военного конфликта на границе с Южной Осетией в 2008 году президенту показалось, что российская авиация начала обстрел города Гори, где он осматривал военные объекты. Одетый в бронежилет Саакашвили заметил что-то в небе и, спотыкаясь, побежал вдоль забора в окружении охраны. В какой-то момент он упал, после этого его подняли и посадили в один из автомобилей, который удалился с места происшествия.

24–25 февраля Лавров принимает участие в 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Совещание комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14–15 мая. Дипломатическое ведомство России подтвердило участие в совещании, однако уровень представительства РФ пока не определен.

20 июня 2019 года в Тбилиси во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация обострилась, в центре столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, в котором находилась российская делегация. Представители грузинской оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.