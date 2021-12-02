Автоюрист назвал нечетким понятие «опасное вождение»

Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в четверг, 2 декабря, разъяснил «Известиям», что означает понятие «опасное вождение».

Ранее в этот день депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в партии разработали законопроект, который устанавливает штрафы за опасное вождение — 5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок до года.

По словам Радько, понятие «опасное вождение» настолько размыто, что под это определение может попасть абсолютно любой водитель.

«К примеру, перестроение при интенсивном движении тоже является опасным вождением. То есть любой водитель, который перестроился на Третьем кольце в час пик, тут же будет считаться совершившим опасное вождение. К тому же сейчас, согласно ПДД, необходимо доказать не только факт опасного вождения, но и то, что оно могло повлечь определенные последствия для жизни и здоровья людей. Поэтому на данным момент это понятие находится в таком варианте, который полностью исключает возможность его использования на практике. Соответственно, введения за него наказания, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», — выразил мнение автоюрист.

Он подчеркнул, что пока понятие «опасное вождение» не будет скорректировано до четкого определения, наказывать за него нельзя, потому что это создаст предпосылки и для ухода от ответственности нарушителей, и для привлечения к ней невиновных.

23 ноября замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев предложил ввести уголовное наказание за опасное вождение. Сенатор отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/ч, поэтому недостаточно наказывать нарушителей ПДД только штрафами.

Ранее, 12 октября, российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, данный термин обозначает сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».