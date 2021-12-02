В ЛДПР предложили штрафовать водителей за опасное вождение на 5 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, который устанавливает штрафы за опасное вождение. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Полагаем, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — говорится в сообщении Нилова в его Telegram-канале.

Как отмечают авторы законопроекта, об умышленности таких действий свидетельствуют видеозаписи в социальных сетях, на которых водители устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.

Документ устанавливает штраф за агрессивное вождение — 5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишением водительских прав на срок до года.

23 ноября замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев предложил ввести уголовное наказание за опасное вождение. Сенатор отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/ч, поэтому недостаточно наказывать нарушителей ПДД только штрафами.

Ранее, 12 октября, российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, данный термин обозначает сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».

В России в 2016 году появился запрет в ПДД на опасное вождение. Госавтоинспекция разработала этот законопроект еще три года назад, согласно нему, как сообщали сперва, за опасное вождение могли ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей. Окончательный вариант оказался мягче.