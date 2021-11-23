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В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение

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Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, должно быть уголовно наказуемо. Об этом 23 ноября заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

«Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки. От трех до пяти лет лишения свободы», — сказал сенатор в разговоре с «РИА Новости» .

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Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в ближайшее время подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

«Информация о новом резонансном ДТП, произошедшем в Москве на Кутузовском проспекте, вызывает совершенно заслуженное возмущение граждан. Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются, и совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете», — подчеркнул сенатор.

В минувшую субботу, 20 ноября, два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, позже в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, находился автоблогер Саид Губденский, он погиб. Его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.

Васильев отметил, что за нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает, и они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км в час, поэтому недостаточно наказывать нарушителей ПДД только штрафами.

«Остановить таких «гонщиков» могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными, поскольку даже в это время их не останавливает отсутствие прав и они всё равно садятся за руль», — пояснил политик.

Также Васильев подчеркнул, что готов поддержать предложения депутатов Владимира Васильева, Василия Пискарева и Евгения Москвичева по усилению мер наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей. Он предположил, что и его коллеги-сенаторы также поддержат данное предложение.

Ранее, 22 ноября, отмечалось, что автомобиль, виновник смертельного ДТП на Кутузовском, не был зарегистрирован, чтобы не попадать в поле зрения полиции.

По данным ГИБДД, погибший в результате ДТП 20 ноября Магомедсаид Зайнудинов (автоблогер и гонщик Саид Губденский), который на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения на Кутузовском проспекте и протаранил два других транспортных средства (кроме Саида погиб также пассажир, находившийся в его машине), в 2020 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. 17 декабря 2020-го Саида лишили водительских прав (уже повторно). Правда, срок этого запрета истек в июле 2021-го.

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