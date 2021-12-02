В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии

Низкие цены на газ для Белоруссии предусмотрены подписанными программами. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», — отметил Песков.

Ранее, 1 декабря, пресс-служба минэнерго Белоруссии сообщила, что правительство республики подписало с ПАО «Газпром» протокол о цене на газ в 2022 году. Уровень цены на газ для республики на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, —$128,52 за 1 тыс. куб. м, уточнили в ведомстве.

9 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол об изменениях в соглашении между правительствами о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке. Документ, в частности, определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.

До этого, 13 июля, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились, что цена на российский газ для республики в 2022 году останется на уровне 2021 года.