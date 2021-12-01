Белоруссия и «Газпром» подписали протокол о цене на газ в 2022 году

Правительство Белоруссии подписало с ПАО «Газпром» протокол о цене на газ в 2022 году. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба минэнерго республики.

В соответствии с документом газ будет поставляться в Белоруссию по цене поставок в текущем году.

«Подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, —$128,52 за тысячу куб. м», — указано в сообщении ведомства в Telegram.

9 ноября министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол об изменениях в соглашении между правительствами о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке.

Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году. Уточнялось, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года.

13 июля главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Санкт-Петербурге договорились, что цена на российский газ для республики в 2022 году останется на уровне 2021 года.