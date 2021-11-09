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Министры энергетики России и Белоруссии подписали протокол о ценах на газ
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Министры энергетики России и Белоруссии подписали протокол о ценах на газ

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Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич подписали протокол об изменениях в соглашение между правительствами о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке. Об этом 9 ноября сообщило агентство «БелТА».

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Документ был заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств в Москве.

Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году.

«Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года», — уточнили в белорусском минэнерго.

4 ноября прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии.

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