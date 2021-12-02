Россияне назвали необходимый для счастья размер заработной платы

Россиянам в среднем для счастья нужно зарабатывать 178 тыс. рублей в месяц. Данные следуют из опроса, который провел сервис Superjob.

При этом в январе 2021 года среднестатистическому гражданину России для счастья достаточно было 166 тыс. рублей, а в мае — 173 тыс. рублей.

Согласно полученным результатам, мужчинам требуется большее количество денежных средств, чем женщинам: 203 тыс. против 155 тыс. рублей. Тогда как запросы молодого поколения в возрасте до 24 лет приравниваются к 126 тыс. рублей в месяц.

Вместе с тем аналитики выяснили, что больше всего хотят зарабатывать москвичи — им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. Следующими идут жители Владивостока, свое счастье они оценили в 204 тыс. рублей в месяц, а жители Ростова-на-Дону назвали сумму в 198 тыс. рублей, передает РБК.

Ранее, 26 ноября, исследование сервиса по поиску работы Работа.ру показало, что треть опрошенных россиян начали делать накопления с зарплаты в 2021 году, из них 35% — на черный день, 27% — на отпуск или путешествия, а 24% — на покупку недвижимости.

Кроме того, 18% россиян указали, что копили на ремонт, 16% — на лечение, а 14% — на образование для детей.