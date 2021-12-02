Прямой эфир
Общество
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на острове Матуа
Общество
Биолог оценила открытие нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела
Мир
Соратник Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
Мир
Лукашенко объявил о публикации проекта новой конституции РБ до Нового года
Мир
Премьер Японии назвал проблему мирного договора с РФ борьбой со временем
Мир
Зеленского обвинили в проведении выгодной для Кремля политики
Общество
Гинцбург оценил одновременное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины
Политика
Глава общины «Белорусы Крыма» оценил желание Лукашенко посетить полуостров
Наука
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 11 декабря

Россияне назвали необходимый для счастья размер заработной платы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам в среднем для счастья нужно зарабатывать 178 тыс. рублей в месяц. Данные следуют из опроса, который провел сервис Superjob.

При этом в январе 2021 года среднестатистическому гражданину России для счастья достаточно было 166 тыс. рублей, а в мае — 173 тыс. рублей.

Найти доход: власти пересчитают показатели благосостояния граждан
Как изменится статистика по заработкам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы

Согласно полученным результатам, мужчинам требуется большее количество денежных средств, чем женщинам: 203 тыс. против 155 тыс. рублей. Тогда как запросы молодого поколения в возрасте до 24 лет приравниваются к 126 тыс. рублей в месяц.

Вместе с тем аналитики выяснили, что больше всего хотят зарабатывать москвичи — им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. Следующими идут жители Владивостока, свое счастье они оценили в 204 тыс. рублей в месяц, а жители Ростова-на-Дону назвали сумму в 198 тыс. рублей, передает РБК.

Ранее, 26 ноября, исследование сервиса по поиску работы Работа.ру показало, что треть опрошенных россиян начали делать накопления с зарплаты в 2021 году, из них 35% — на черный день, 27% — на отпуск или путешествия, а 24% — на покупку недвижимости.

Кроме того, 18% россиян указали, что копили на ремонт, 16% — на лечение, а 14% — на образование для детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021