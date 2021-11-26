Опрос показал цели накоплений россиян в 2021 году

Треть опрошенных россиян начали делать накопления с зарплаты в 2021 году, из них 35% — на черный день, 27% — на отпуск или путешествия, а 24% — на покупку недвижимости. Соответствующие данные следуют из результатов исследования, проведенного сервисом по поиску работы Работа.ру, которые находятся в распоряжении «Известий» в пятницу, 26 ноября.

Аналитики определили, что треть опрошенных граждан России (33%) начали делать накопления с зарплаты в текущем году. При этом, согласно итогам исследования, проведенного в декабре 2020-го, копить планировали 64% опрошенных, однако на момент опроса деньги откладывали только 28% респондентов.

Оказалось, что россияне откладывали деньги на следующие нужды: 35% — на черный день, 27% — на отпуск или путешествия, а 24% — на покупку недвижимости. Меньше всего граждане РФ копили на покупку гаджетов (6%) и дорогостоящей одежды (3%).

Кроме того, 18% россиян указали, что копили на ремонт, 16% — на лечение, а 14% — на образование для детей.

Однако только 7% опрошенных откладывали на будущее 50% зарплаты и более, тогда как 9% респондентов заявили, что отделяли от бюджета до 30% доходов.

Опрос проводился ноябре 2021 года среди 5 тыс. респондентов старше 18 лет во всех регионах России.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что около 70% россиян признались в недостатке зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей.