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США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины

Джен Псаки: США контактируют с украинцами и русскими относительно возможных санкций
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Соединенные Штаты готовы принять меры экономического и иного характера в отношении России в ответ на риторику по отношению к Украине, какие американская сторона сочтет недружественными. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 1 декабря.

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«Что касается того, какими могут быть данные инструменты (санкции в отношении РФ — Ред.). С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России. Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

Таким образом Псаки прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае возможного якобы вторжения на Украину.

Она добавила, что США находятся в контакте с Россией и Украиной по ситуации на границе.

«Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты. <...> Мы в контакте с российскими официальными лицами на разных уровнях. Мы ясно говорили о нашей обеспокоенности относительно их угрожающей риторики и относительно сообщений о росте числа войск на границе», — сказала Псаки.

На последовавший следом вопрос журналистов о вероятных в ближайшее время переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пресс-секретарь ответила, что у нее нет никакой информации по этой теме.

«Мы контактируем с российскими официальными лицами на ряде уровней, но о каких-либо предусмотренных контактах между ними у меня информации нет», — ответила Псаки.

29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что работа по подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена находится в продвинутой стадии. Он также пояснил, что встреча ожидается не в очном формате.

28 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча Путина и Байдена пройдет до конца года. Он сообщил, что точная дата встречи еще не назначена, но, скорее всего, переговоры пройдут в онлайн-формате.

20 октября Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года под вопросом. Однако, по ее словам, американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

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