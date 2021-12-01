Блинкен заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений в отношении РФ

НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 1 декабря на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов стран альянса в Риге.

«НАТО представляет собой оборонительный альянс. <...> Каждый шаг, который мы предпринимаем, нацелен на поддержание активных защитных мер членов нашего альянса, а также помощь нашим партнерам», — сказал он.

Также 1 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать свои интересы другими странами. Помимо этого он отметил, что Москва принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

За день до этого Путин сообщил, что РФ озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин указал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако российский лидер счел это нецелесообразным.