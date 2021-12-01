Аналитик спрогнозировала цену нефти на уровне $75 за баррель

В следующие несколько недель баррель нефти марки Brent может двигаться в пределах $68–75, пока не уляжется волатильность. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», комментируя падение цен на нефть в среду, 1 декабря.

Ранее в этот же день стоимость нефти марки Brent в моменте опустилась ниже $68 за баррель впервые с марта 2021 года на лондонской бирже ICE. За сутки она подешевела почти на 10%. Отмечалось, что инвесторы выходят из нефтяных активов из-за опасений новых санитарных ограничений, которые могут привести к прекращению транспортного сообщения и сокращению спроса на топливо.

Бодрова также подчеркнула, что в цене на нефть по-прежнему большое значение играют параметры спроса и предложения. Потребность в сырье может понижаться, если из-за распространения нового штамма коронавируса мировые государства начнут возвращать режимы ограничений и локдаунов. Этот фактор будет работать в следующие несколько недель, пока не станет понятно, что ждать от «Омикрона», пояснила она.

«Внимание стоит обратить на завтрашнюю встречу ОПЕК+ — с этой стороны могут появиться новые драйверы для движений», — добавила аналитик.

Накануне вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил журналистам, что РФ пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. По его словам, всегда при появлении нового штамма рынок начинает его оценивать, так как правительства разных стран могут принимать ограничительные меры.

В конце ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, эта мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Позже штамм назвали «Омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что на 29 ноября в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным новым штаммом. В организации призвали ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача нового штамма.