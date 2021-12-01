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Захарова оценила посредническую роль Турции в решении конфликта в Донбассе

Захарова: о посреднической роли Турции в урегулировании конфликта в Донбассе речь не идет
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Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании ситуации в Донбассе.

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«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи», — подчеркнула представитель ведомства в ходе брифинга 1 декабря.

Захарова также указала на то, что Вооруженные силы (ВС) Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек.

О готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной Эрдоган заявил 28 ноября. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Станислав Тарасов, турецкий лидер подобными заявлениями стремится показать свою геополитическую значимость.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки переговоров Москвы и Киева по обмену. Говоря о возможности саммита Россия — Украина — Турция, представитель Кремля напомнил, что РФ не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому решить вопрос при таком формате переговоров не получится.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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