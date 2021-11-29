Песков опроверг подготовку переговоров с Киевом по обмену удерживаемых лиц

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 29 ноября опроверг информацию о подготовке переговоров Москвы и Киева по обмену удерживаемых лиц.

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о передаче им через турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана списка лиц на обмен представитель Кремля комментировать не стал.

«Важно сделать, чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно, чтобы Киев выполнил обязательства, которые на себя взял. Важно сохранить минские договоренности — это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Что касается списка лиц, там осложнена верификация», — добавил Песков.

Говоря о возможности саммита Россия–Украина–Турция, представитель Кремля напомнил, что РФ не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому решить вопрос при таком формате переговоров не получится.

Накануне Песков назвал неприемлемым нагнетание «российской угрозы» на Украине. По его словам, информация о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенна и может быть связана с желанием скрыть подготовку к силовому решению ситуации в Донбассе.

Ранее, 26 ноября, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что передал через Эрдогана список на обмен удерживаемыми лицами России.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.