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Ряд нововведений вступил в силу в РФ

В России с 1 декабря выросли пенсии, ввели маркировку молока и QR-коды в ряде регионов
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Ряд нововведений вступил в силу в России со среды, 1 декабря.

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Среди них — бесплатный доступ к отечественным социально-значимым сайтам и индексация пенсий, обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, а также система QR-кодов.

Так, автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года затрагивает три категории пенсионеров: во-первых, это граждане, отпраздновавшие 80-летие в ноябре (их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля). Во-вторых, на прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета (у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца). В-третьих, на повышенные выплаты также претендуют подавшие заявления на перерасчет россияне. Надбавки зачислят автоматически.

Со среды в России стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды, а также молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Производители обязаны наносить на тару средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.

С 1 декабря система QR-кодов начала действовать в Калмыкии, Орловской, Омской и Челябинской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи. Сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся в зависимости от конкретного региона.

29 ноября в Совете Федерации сообщили, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, так как все необходимые нормы уже есть в законодательстве.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

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