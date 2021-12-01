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В Приморье расширили список мест с правом доступа по QR-коду

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Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю расширило список мест, посещение которых возможно только по QR-коду, до организаций розничной торговли непродовольственными товарами, сообщило правительство региона 1 декабря.

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«QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о перенесенном заболевании граждане должны теперь предъявлять во всех организациях розничной торговли непродовольственными товарами», — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что в регионе сохраняется отрицательная динамика заболеваемости коронавирусом, поэтому требуются дополнительные санитарно-противоэпидемические меры.

С 1 декабря QR-код следует предъявлять при посещении мест общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая фитнес-центры и бассейны), организаций розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости), а также при визите в гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявила, что в России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора также заявила, что в 77 российских субъектах введены QR-коды на фоне пандемии.

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