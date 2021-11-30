Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката Саакашвили

Против адвоката бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамии во вторник, 30 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства». Об этом сообщается в опубликованном заявлении Генпрокуратуры республики.

В документе отмечается, что накануне во время судебного разбирательства по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди» Гварамия обратился к прокурору с оскорбительными словами. В тот момент реакции на такое поведение адвоката со стороны суда и других участников судопроизводства не последовало.

«Однако на основании кадров, отснятых во время трансляции судебного процесса, сегодня в следственном управлении тбилисской прокуратуры началось расследование по факту оскорбления участника судопроизводства», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Генпрокуратуре подчеркнули, что на следующем заседании, назначенном на 23 декабря, сторона обвинения выступит с ходатайством удалить Гварамию из зала суда. В случае если вина защитника Саакашвили будет доказана, его могут оштрафовать или лишить свободы на срок до года.

Ранее, 29 ноября, в Тбилисском городском суде Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

Прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании «Имеди».

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.