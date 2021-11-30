Путин заявил о неприятии Россией альянса AUKUS

Соперничество между странами нарастает, создаются союзы, которые только усугул=бляют мировую обстановку. В этой связи Россия не приемлет создание США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения.

Ранее, 6 ноября, замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия обеспокоена в связи с созданием альянса AUKUS и рассчитывает получить ответы на вопросы по данной теме. Эти озабоченности обоснованы, так как такое сотрудничество связано с ядерной сферой, подчеркнул дипломат.

22 октября посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков отметил, что создание AUKUS неизбежно приведет к ответу других стран региона на потенциальные угрозы. Он также выразил уверенность в том, что в Москве на межведомственном уровне этот вопрос будет тщательным образом проанализирован и приняты соответствующие меры, которые обеспечат должным образом региональные интересы и безопасность государства.

Ранее, 2 октября, глава министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что союз США, Великобритании и Австралии идет в русле размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он также отметил, что придуманная Штатами индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.