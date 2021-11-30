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Столтенберг напомнил о защите только стран-участниц НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 30 ноября, призвал не путать поддержку альянсом своих стран-членов в рамках договора альянса и помощь партнерам, таким как Украина. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Риге.

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По его словам, различие между союзниками по НАТО и партнерами важно делать.

«Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнер», — напомнил он в ходе трансляции в Twitter.

По словам Столтенберга, Украину в НАТО высоко ценят, предоставляют ей разного вида поддержку.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров отметил, что к российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. По словам дипломата, на Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.

Также глава российской дипломатии указал, что США окружили Россию своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он подчеркнул голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств.

29 ноября Столтенберг заявил, что «любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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