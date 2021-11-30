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Лавров заявил о приближении подразделений стран НАТО к границам РФ

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К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО. Об этом 30 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов», — сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

Ранее в тот же день и.о. заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что министерство обороны США рассчитывает укрепить возможности сдерживания РФ в Европе. Она напомнила, что Вашингтон дополнительно увеличит свой воинский контингент в Германии на 500 военнослужащих.

Тогда же Лавров заявил, что США окружили Россию своими военными базами и постоянно «нагнетают истерию». Он указал на голословные обвинения в адрес РФ, которые исходят от западных партнеров, причем без предъявления каких-либо доказательств.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в свою очередь сообщил, что РФ примет адекватные меры по усилению обороноспособности, в том числе на границе.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

26 ноября член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя статью The Times о планах Великобритании перебросить в Германию сотни единиц военной техники, чтобы «быть готовыми на случай войны с Россией», заявил, что у РФ нет каких-либо оснований для войны с Европой. При этом он усомнился, что Германия готова разместить у себя британскую технику. Сенатор отметил, что «поражены ненавистью к России» не все страны, но они стали «заложниками» той политики, которую проводят Евросоюз и страны НАТО.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Днем ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Тогда же постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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