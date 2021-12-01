На территории «Москва-Сити» изменилась схема движения

Департамент транспорта Москвы изменил схему движения на территории делового центра «Москва-Сити». Там были организованы пешеходные зоны, стоянки для такси и зоны посадки у каждого здания.

Кроме того, рядом с «Сити» запустили два новых магистральных маршрута — м31 и м32 с интервалом 10 минут. Они связали бизнес-центр со станциями метро соседних веток и дали новые возможности для передвижения по Пресненскому району. Электробусы м31 едут до метро «Краснопресненская», а м32 — до «Белорусской» через метро «Улица 1905 года».

На улице Тестовская и в 1-м Красногвардейском проезде также появились выделенные полосы для общественного транспорта. По ним передвигаются как новые маршруты, так и уже существующие. Они перевозят около 2,5 тыс. человек ежедневно. Ввод выделенных полос позволил экономить до 5 минут на каждом рейсе.

Для такси в «Москва-Сити» организованы 15 стоянок на 79 парковочных мест. Места посадки распределены по специальным пронумерованным зонам у каждой башни. Таким образом, при заказе машины в приложении к выбранной точке на карте водителю будет проще найти пассажира.

Для максимально комфортного передвижения между башнями с двух сторон торгового центра «Афимолл Сити» появились новые пешеходные зоны. На новых пешеходных зонах появились сразу двое граффити. Одни из них — 3D поезд метро. Это креативный указатель: именно здесь проходит Солнцевская линия метро. Почти под ногами пешеходов на глубине 30 м — станция «Деловой центр». А второй рисунок в стиле абстракционизма поможет пешеходам понять, что машин в этой зоне нет.

Для автомобилей в «Москва-Сити» предусмотрено более 15 тыс. парковочных мест в общедоступном подземном паркинге ТЦ «Афимолл Сити», а также в подземных и наземных паркингах башен и Novotel.

Сквозной проезд к некоторым башням теперь недоступен. Для быстрой посадки и высадки пассажиров предусмотрено 12 зон кратковременной остановки на 72 места, они расположены максимально близко ко входам в башни. Время остановки в таких зонах не больше пяти минут.

«Москва-Сити» — крупный деловой, торговый и развлекательный центр, куда ежедневно приезжает более 140 тыс. человек. Из них 97 тыс. — на общественном транспорте, 12 тыс. — на такси и 30 тыс. человек — на автомобилях. Важно, чтобы на территории делового центра было удобно, быстро и безопасно передвигаться как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения.