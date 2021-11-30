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Депутат Госдумы сообщил о проводимой Рашкину операции

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице на операции. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил депутат ГД Николай Коломейцев.

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«Ему (Рашкину. — Ред.) делают операцию», — сказал Коломейцев «РИА Новости».

На вопрос, плановая ли операция, Коломейцев ответить не смог. По его словам, он не знает подробностей.

Ранее в этот день сообщалось о госпитализации Рашкина. Уточнялось, что из-за снятия неприкосновенности у депутата обострилась давняя глазная болезнь.

Решение о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности было принято 25 ноября. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался.

Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. Вместе с тем состоялось голосование по административному делу: за выступили 344 человека, против — 54, один воздержался.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

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