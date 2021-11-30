Депутат от КПРФ Рашкин попал в больницу

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты в Саратовской области, был госпитализирован 30 ноября. Об этом сообщает «Независимая газета».

Отмечается, что из-за недавнего решения о снятии с него неприкосновенности у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, ему назначена операция.

Как заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, правоохранители не проводили по делу Рашкина ни обысков, ни допросов свидетелей. Он также отметил, что депутата могут лишить мандата и посадить в тюрьму.

В свою очередь депутат ГД Николай Коломейцев сообщил, что Рашкин находится на операции. На вопрос, плановая ли операция, Коломейцев ответить не смог.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября депутат признался, что застрелил лося. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

25 ноября на заседании Госдумы было принято решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. За принятие подобного решения проголосовал 341 человек, против выступили 55 человек, воздержались два человека.

Как отметил генпрокурор России Игорь Краснов, у следствия достаточно доказательств незаконной охоты Рашкина — осмотр места происшествия, опросы свидетелей и экспертизы.