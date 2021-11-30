В Bloomberg оценили перспективы распада США

Немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего нельзя было сделать еще в начале тысячелетия. Такое мнение в своей статье для агентства Bloomberg выразил обозреватель Макс Гастингс.

В материале он указал на результаты опроса Университета Вирджинии, согласно которым 52% избирателей бывшего американского лидера Дональда Трампа в определенной степени выступают за то, чтобы штаты, которые поддерживают Республиканскую партию, вышли из состава страны и «образовывали собственные отдельные государства». При этом 41% приверженцев политики действующего главу Белого дома Джо Байдена, придерживаются аналогичной позиции касательно «демократических штатов».

Автор статьи указал на то, что Соединенные Штаты всегда были расколоты по своим политическим взглядам и по тому, как граждане тех или иных регионов предпочитают вести образ жизни.

По мнению Гастингса, для перспективы восстановления «мирного политического центра», первым шагом должно стать разоружение граждан, на что жители Америки не пойдут. Кроме того, он подметил, что в основе американского раскола лежит расовая проблема, которая поляризирует общество. Обозреватель Bloomberg указал на то, что в Штатах накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, к чему она может привести.

Вместе с тем Гастингс заверил, что немедленного раскола Соединенных Штатов не будет, однако подчеркнул, что такое развитие событий теперь можно себе представить, чего не было еще на рубеже XXI века.

Ранее, 23 ноября, американский журналист-аналитик Эрик Бест в интервью изданию Kupředu do minulosti отметил, что страны Запада начали заниматься самоуничтожением, главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии.

По его мнению, американцы даже не допускают мысли о том, что какое-либо государство может превзойти США в военной, политической и экономической сферах. Однако, по словам аналитика, совсем скоро наступит момент, когда американцы захотят убежать из страны, но будет поздно, поскольку границы закроют.

По словам журналиста, подобная ситуация может произойти либо из-за ситуации с коронавирусом, либо из-за угрозы со стороны России и Китая.

16 сентября Трамп предрек исчезновение США через три года. По его словам, с момента вступления в должность Джо Байдена страна «покатилась под откос так, как никогда раньше».

Ранее в августе эксперт издания The Economist Нил Фергюсон отметил, что крах американской гегемонии может обернуться большой мировой войной. По его словам, США станут заложником «мрачного» выбора: признать лидерство за Китаем или предпринять попытку отстоять свое положение.

Тогда же обозреватель журнала The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. В частности, по словам журналиста, на это указывает неспособность США одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

В мае историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол также посчитал, что на сегодняшний день можно говорить об образовании триполярного мира из-за неспособности США конкурировать с Россией и Китаем одновременно. Он указал, что на фоне попыток Вашингтона противостоять Москве и Пекину, КНР уже давно превратилась в «двигатель мировой экономики».