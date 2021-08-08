NI назвал пять признаков краха американской гегемонии

Обозреватель журнала The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец.

В статье, опубликованной 7 августа, Кац уточнил, что в период биполярной системы международных отношений в мире соперничали друг с другом две великие державы — СССР и США. По его словам, после распада Советского Союза и блока социалистических стран создавалось ощущение, что Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой.

Однако, как отмечает обозреватель издания, вызовы XXI века подвергли данный тезис сомнению. Кац подчеркнул, что речь идет о ряде событий, которые свидетельствуют об окончании доминирования Вашингтона на мировой арене.

Во-первых, по словам журналиста, на это указывает неспособность США одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке. Второй причиной является неэффективный ответ Штатов на события 2008 года в Южной Осетии и 2014 года на Украине.

К третьему пункту автор отнес тот факт, что Соединенные Штаты уступили России, Ирану и Турции инициативу в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене.

Четвертой причиной, по мнению Каца, является неспособность США помешать Китаю нарастить могущество, утвердить свои лидерские позиции в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе «Один пояс — один путь», добавляет «Газета.ру».

К последнему пункту Кац отнес безуспешные попытки сближения Вашингтона с противниками США.

По словам обозревателя, однополярный мир с США подошел к концу также потому, что Штаты начали выводить вооруженные силы страны из Афганистана и планировать уход из Ирака в конце 2021 года.

Ранее в мае историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол также посчитал, что на сегодняшний день можно говорить об образовании триполярного мира из-за неспособности США конкурировать с Россией и Китаем одновременно. Он указал, что на фоне попыток Вашингтона противостоять Москве и Пекину КНР уже давно превратилась в «двигатель мировой экономики».

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 7 мая, что западные страны в попытках навязать другим государствам свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях. Он подчеркнул, что всё чаще шагами к подобному насаждению прибегают США и страны Евросоюза, тогда как Россия считает это недопустимым.