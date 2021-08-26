Эксперт раскрыл последствия краха американской гегемонии

Крах американской гегемонии может обернуться большой мировой войной. Об этом рассказал эксперт издания The Economist Нил Фергюсон.

В своей статье Фергюсон сопоставил Соединенные Штаты с Британской Империей XX века, подтвердив утверждение событиями в Афганистане и спадом американской экономики.

Он указал на то, что США не располагают соразмерным с Соединенным Королевством числом колоний, но тем не менее — американские военные базируются более чем в 150 странах.

Фергюсон, в условиях с одной стороны — заката американского господства, с другой — наращивания мощи Китая, предрек неизбежное столкновение государств в Восточной Азии. Конфликт, по словам эксперта, будет основан на почве изменения баланса сил между странами и обострен тайваньским вопросом.

Таким образом, Вашингтон станет заложником «мрачного» выбора: признать лидерство за Пекином или предпринять попытку отстоять свое положение, равно как Лондон в 1914 и 1939 годах.

Дополнительно Фергюсон сослался на труд Уинстона Черчилля «Надвигающаяся буря», в котором он раскритиковал Британию XX века за отказ принять реальные факты: жажда успеха и популярности была куда сильнее, чем жизненные интересы государства.

«Массы оставались погруженными в невежество… а их лидеры в погоне за голосами не осмеливались наставить их на путь истинный», — писал Черчилль.

Ранее, 17 августа, российский сенатор Алексей Пушков указал на удар по американской репутации на фоне захвата Афганистана боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Политик отметил, что пережив осознание поражения в Кабуле, Вашингтон, в качестве шага к восстановлению авторитета США, предпримет попытку «взять где-то военный реванш».

14 августа, издание The Hill опубликовало смежное заключение: ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов, что также подтвердили опрошенные эксперты. Таким образом, американское правительство фактически отворачивается от наглядного нарушения демократических положений и обесценивает результаты 20-летней работы США и мирового сообщества.

При этом, как заявил американский президент Джо Байден, он готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. По его словам, единственный жизненно важный национальный интерес США в Афганистане заключается в предотвращении террористической атаки на американскую сторону.